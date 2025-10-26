Le interviste. Menichini (finalmente) sorride: "Mi è piaciuto soprattutto lo spirito»

E’ stata una settimana difficile per Leonardo Menichini. Sia per le voci che hanno messo in dubbio il suo proseguimento sulla panchina del Pontedera, sia per la necessità di riscattare una pessima prova come quella di lunedì sera contro la Vis Pesaro. Per questo motivo il tecnico in settimana aveva strigliato la sua squadra, che ieri al Moccagatta di Alessandria ha risposto positivamente, conquistando la prima vittoria esterna dopo i 2 pareggi e le 3 sconfitte collezionate lontano dal Mannucci. "È una vittoria importante – ha detto l’allenatore granata – perché dovevamo cancellare la bruttissima prestazione fatta contro la Vis Pesaro, e ci siamo riusciti. Affrontavamo un avversario forte, dotato di giovani che sicuramente faranno molta strada, ma abbiamo rischiato pochissimo e in alcune occasioni siamo andati vicini al raddoppio. Mi è piaciuto soprattutto lo spirito, la voglia di dimostrare che possiamo dire la nostra". A Menichini non è sfuggito il fatto che questo 0-1 rappresenta il primo clean-sheet stagionale: "È la prima partita che chiudiamo senza subire gol e la prima vittoria fuori casa: questo aumenta l’autostima dei ragazzi ed è un premio al lavoro che facciamo durante la settimana. Il nostro obiettivo, come dichiarato dalla società ad inizio anno, è la salvezza, consapevoli che può arrivare anche all’ultima giornata, quindi non dobbiamo drammatizzare quando le cose vanno male né esaltarci troppo quando vanno bene". "C’è bisogno di conquistare ancora almeno altri 31-32 punti per salvarci. Questo significa che la strada è lunghissima e irta di ostacoli, per cui lavoriamo testa bassa e pedaliamo. Tutti i ragazzi, sia chi è partito dall’inizio, sia chi è subentrato, hanno dato tutto e questo deve essere l’atteggiamento in ogni partita. Questa vittoria deve essere un punto di ripartenza". Intanto in settimana la società ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del padre di Rocco Morgante, custode granata.

Stefano Lemmi