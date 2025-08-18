Le interviste. Menichini: "Offerto anche un buon spettacolo. Abbiamo dimostrato tanta voglia di stupire»

Peccato. Anche se il valore non era al livello di quelli di Lecce, perdere ai caldi di rigore dispiace sempre. Quelli di ieri a Perugia sono costati "soltanto" l’eliminazione dalla Coppa Italia, subito al primo turno, ma con una maggior precisione sotto porta durante i 90’ il Pontedera avrebbe potuto evitarli e strappare la qualificazione al secondo turno (gli sarebbe toccata la trasferta di Latina). Resta da capire se quegli errori sono stati commessi per il fatto che la condizione generale non è – e non può essere – ancora al massimo alla prima gara ufficiale della stagione, a metà agosto.

Nel dopo gara comunque l’allenatore Leonardo Menichini è apparso giustamente sereno: "E’ stata una bella gara, godibile, dove le due squadre hanno cercato di superarsi, ma direi che abbiamo offerto anche un buon spettacolo. E’ chiaro che la partita spettava farla al Perugia, mentre noi abbiamo cercato di pressarli, a volte sono riusciti a saltare il nostro primo pressing ma noi siamo riusciti a compattarci e a svolgere una buona fase difensiva, e tutte le volte che riuscivamo a rubare palla ci siamo sempre resi pericolosi. Credo che Gemello (estremo difensore del Perugia, ndr) sia stato il migliore in campo, ma del resto abbiamo avuto quattro nitide palle-gol, oltre all’occasione di Bassanini che a tu per tu col portiere ha calciato alto. Quindi venire a Perugia e fare un tipo di prestazione del genere significa che oltre all’orgoglio abbiamo anche tanta determinazione e voglia, voglia di stupire. Abbiamo entusiasmo, e questo non deve mai mancare nella mia squadra per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza".

Intanto la gara di ieri ha coinciso con la presenza numero 200 per Gabriele Perretta, capitano del Pontedera, considerando tutte le competizioni ufficiali. "Un traguardo importante – scrive il club nel post celebrativo per il giocatore – arrivato all’inizio della sua sesta stagione in granata, che racchiude cinque anni di grande lavoro e professionalità".

s.l.