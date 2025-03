LE INTERVISTE. Menichini raggiante: "Un risultato fondamentale»

Leonardo Menichini sorride. La vittoria sul Gubbio è un risultato che rilancia la sua squadra: "Sicuramente il risultato è fondamentale, perché venivamo da due sconfitte e avevamo voglia di riscatto. C’era una reazione da mettere sul campo per invertire la tendenza. A Sassari non abbiamo raccolto niente, quindi dovevamo fare punti e ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a sfruttare lo spazio che ci è stato concesso, inserendoci alle spalle della difesa. Tra l’altro abbiamo analizzato i due gol con lo staff, che dispone di mezzi tecnici importanti e i due gol sembrano buoni".

"Nel primo tempo – riprende il tecnico – il Gubbio ha avuto più possesso palla, ma siamo stati bravi a soffrire e a chiudere gli spazi, sfruttando le ripartenze per poter creare quello che serviva. Se siamo arretrati è perché sono stati bravi gli ospiti. Non era facile contrastarli, ma comunque abbiamo avuto anche un paio di buone occasioni per mettere al sicuro il risultato, siamo stati sempre attivi e reattivi e ogni volta che avevamo il pallone sapevamo che dovevamo attaccare gli spazi, tant’è che ilo Gubbio ha tirato una sola volta in porta nel primo tempo, mentre nel secondo siamo stati attenti a chiudere le linee di gioco senza dargli la possibilità di rendersi pericolosi".

Menichini riconosce l’importanza del successo: "I tre punti sono fondamentali. Tutti hanno giocato bene e si sono sacrificati giocando una partita importante. La vittoria ci permette di fare un bel salto in classifica, abbiamo 36 punti e sappiamo che c’è ancora strada da fare. Ma questa era una gara nella quale i punti pesavano doppio. La squadra voleva vincere, perché questo era un crocevia importante e lo abbiamo superato. Direi che la vittoria è meritata".

Stefano Lemmi