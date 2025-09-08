Le interviste. Menichini: "Un altro atteggiamento, mi fa ben sperare»

Nel dopo-partita le parole di Leonardo Menichini sull’episodio che ha condizionato la partita del Pontedera (il rosso a Corradini dopo 29’) sono chiare. "Non sono soddisfatto di com’è andata questa gara, perché siamo stati messi in difficoltà, anche se forse sempre con la buona fede" ha detto alludendo alla direzione arbitrale. "Sbagliamo noi, sbagliano i giocatori – ha proseguito il tecnico granata - però bisogna stare più attenti quando si prendono certe decisioni così pesanti che possono incidere su una partita. Bisogna essere certi di quello che è accaduto. Rimanere in dieci, per di più prendendo un’ammonizione su un angolo a nostro favore, mi lascia pensare che secondo me c’è stato un eccesso di pignoleria. Anche perché non era una partita cattiva e quella decisione ci ha creato grande difficoltà. A quel punto potevamo solo fare un tipo di gara: chiudere gli spazi e cercare di ripartire. Lo abbiamo fatto e nel primo tempo abbiamo avuto una grande palla gol con Ladinetti, sulla quale Tonti è stato superlativo". Ovviamente Menichini riconosce la bontà di questo 1-1: "Il punto pesa tanto perché è il primo e ci permette di muovere la classifica su un campo difficile e contro una squadra forte. Per noi era importante iniziare a far punti e l’abbiamo fatto. Siamo contenti di questo, ma sono contento soprattutto per l’atteggiamento della mia squadra, che devo elogiare per l’impegno, la voglia, la determinazione, la capacità di soffrire contro un grande avversario come il Pineto, che ha giocatori capaci di far girare la palla e di risolvere una partita in qualsiasi momento". "Sono quindi soddisfatto per il risultato - ha concluso l’allenatore del Pontedera - perché l’abbiamo ottenuto attraverso un buon atteggiamento. Anche se forse c’era un rigore a nostro favore, sul quale l’arbitro ha deciso per il no, ma è un episodio che riguarderemo con calma. Rimane comunque la buona prestazione da parte nostra, e questo mi fa ben sperare per il futuro".

Stefano lemmi