Le interviste. Mister Baiano:: "E’ subentrata la sfiducia»

Possibile che una formazione capace di una doppia impresa esterna, arrivi a macchiare la propria rimonta in classifica con una sconfitta casalinga senza attenuanti? Sembra questo, in effetti, il filo conduttore di una stagione intera: un Poggibonsi dai continui sbalzi di umore. Il dilemma, in senso calcistico, però rimane, in un team tra l’altro privo per infortunio del suo realizzatore più prolifico, Vitiello. "Escludo che i ragazzi si siano rilassati dopo l’en plein dei recenti 180 minuti – osserva Francesco Baiano, da meno di un mese alla guida dei Leoni – perché in settimana durante gli allenamenti ho notato un gruppo dedito all’applicazione costante. Però è l’impegno domenicale che conta e la realtà con la quale ci tocca adesso misurarci è la prestazione negativa unita al risultato avverso. Temevo la Flaminia, che ha inserito in rosa nel corso del mercato di dicembre dei signori giocatori. Ma il dato non basta, da solo, a spiegare gli esiti. Capisco l’amarezza dei tifosi".

Occorre esaminare la mancanza di una reazione degna di tale nome: "Purtroppo quando sei sotto di due reti, perdi un pallone e subisci delle ripartenze, può subentrare la sfiducia. L’unica modalità per ricominciare, è il lavoro sul campo".

Paolo Bartalini