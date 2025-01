Le interviste. Mister Calderini:: "Ritengo il risultato più che giusto»

Il Poggibonsi continua ad accarezzare il sogno play-off vincendo in rimonta. Soddisfatto mister Stefano Calderini: "La nostra prestazione è stata a due facce. NeI primo tempo, pur avendo il predominio non riuscivamo a dare velocità all’esecuzione e al giro palla quindi eravamo prevedibili. La Fezzanese ci ha chiuso bene e ha fatto anche un gol in una bella azione, noi su un loro infortunio difensivo abbiamo fatto l’1-1. Nel secondo tempo la squadra ha capito che dovevamo accelerare e dare più intensità al gioco e siamo riusciti a scardinare la loro difesa e la partita per noi è andata in discesa. Penso che oggettivamente ci siamo creati tante opportunità e il risultato credo sia giusto".

E infine: "Sapevamo di incontrare una squadra che ci poteva mettere in difficoltà e a tratti lo ha fatto. Mi sembra una squadra che ancora è viva e quindi sono difficili queste partite. Inoltre sapevamo di incontrare una squadra che ovviamente doveva cercare di far punti".