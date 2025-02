Le interviste. Mister Formisano:: "Stiamo vivendo un momento magico»

Un successo figlio della determinazione e di una condizione psico-fisica eccellente: il tecnico della Pianese Alessandro Formisano non può che applaudire i suoi ragazzi. "È stata una bellissima partita, al cospetto di una squadra viva e con delle idee. Il canovaccio della gara, nel primo tempo, ci ha visti cercare il varco giusto in una difesa solida e organizzata. Al primo mezzo errore siamo stati puniti, ma non abbiamo perso lucidità, continuando a fare il nostro gioco fino a ribaltarla. Il Sestri è stato bravo a trovare il pari, noi ci abbiamo creduto fino alla vittoria". "Sono orgoglioso della squadra – aggiunge Formisano – perché nei 90 minuti sa cambiare pelle, adattarsi alla partita senza perdere di vista il lavoro settimanale. Stiamo vivendo un momento magico, figlio del clima creato da questi ragazzi straordinari". È infine: "Voglio la crescita del gruppo – chiude –. Se il campionato ci dovesse imporre di sognare lo faremo fino alla fine, come ci dovesse imporre di sgomitare per salvarci".