Le interviste. Mister Mocarelli:: "La zona playoff è cortissima»

L’allenatore della Colligiana Francesco Mocarelli commenta il risultato: "La zona play-off è cortissima: il campionato è questo. A parte le ultime cinque, sono tutte in corsa. La Fortis Juventus è una squadra ostica, difficile da affrontare soprattutto in casa. Il campionato è equilibrato e nel girone di ritorno lo è ancora di più. Lo Scandicci la sta facendo da padrone, ma è una squadra forte". "Sapevamo che per noi sarebbe stata dura – è il commento del difensore della Fortis Juventus Giulio Calzolai – La Colligiana è una squadra tosta, che all’andata ci aveva messo sotto segnando tre gol. Nel primo tempo ci siamo difesi bene rischiando poco, ma è questo quello che dobbiamo fare in questo momento, quello per cui ci prepariamo in settimana. Adesso abbiamo un filotto di partite molto importanti, sono scontri diretti. Ci sono problemi dall’inizio della stagione, ma le cose si sono complicate. Con la forza del gruppo possiamo uscire da questa situazione".