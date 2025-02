Le interviste. Mister Mocarelli:: "La gara poteva finire diversamente»

L’allenatore Francesco Mocarelli ha un sorriso amaro. "Dispiace perdere così – dice – nonostante tanto impegno non siamo riusciti a raddrizzare una partita che poteva regalarci altre soddisfazioni: in due opportunità ci avrebbero permesso di avere un epilogo diverso. Brava la Rondinella che ha confezionato gol pregevoli". Quel fallo da rigore non ci voleva? "Purtroppo è la seconda partita che subiamo un rigore. Dobbiamo capire il motivo per il quale stiamo subendo. Devo dire che c’è anche la bravura dell’avversario e le tre reti sono state molto belle". E’ stato un turno favorevole solo allo Scandicci? "Fra tanto equilibrio con vantaggi molto sottili, a questo punto è solo lo Scandicci che può perdere il campionato".

Soddisfatto invece è il presidente della Rondinella Lorenzo Bosi: "è stata una bella partita – dichiara il presidente – Abbiamo giocato una buona gara riuscendo a superare di misura una grande squadra".

G. Pul.