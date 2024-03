Le interviste. Mister Prosperi:: "Noi, poco precisi e troppo frettolosi»

Tutto il rammarico della Pianese nelle parole del tecnico Fabio Prosperi. "Ci aspettavamo una partita così – ha affermato –: con un avversario molto chiuso, se non riesci a sbloccare subito il risultato diventa complicato. Non posso rimproverare alla squadra un mancato impegno o il non avere fatto la partita, ma siamo stati poco precisi. Il Ponsacco poi, ha trovato il gol della domenica alla fine".

"Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti – ha aggiunto –, non siamo riusciti a concretizzarle: un peccato perché era una partita che potevamo vincere. Siamo stati troppo frettolosi, la squadra ha lottato, ha giocato, ma ha anche sbagliato". Prosperi ha quindi spiegato le scelte di formazione. "Simeoni sta facendo un grande campionato ma era il momento di farlo rifiatare e lo volevo mettere fresco nell’ultima mezz’ora per qualche suo inserimento con gli avversari stanchi. Abbiamo avuto molte palle inattive non sfruttate bene, abbiamo pagato dazio in una partita che potevamo gestire meglio". Di diverso umore Francesco Bozzi, mister del Ponsacco: "Dovevamo provare a vincerla, rischiando il meno possibile e pungendo quando possibile. I ragazzi hanno fatto una partita precisa".