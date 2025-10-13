Le interviste. "Siamo rimasti in partita mezz’ora, poi...»

La Curva ascolana che lo ha salutato a fine gara ricordando il suo passato da calciatore bianconero, non è bastata a lenire le ferite della pesante sconfitta a Leonardo Menichini. L’allenatore del Pontedera, presentatosi nella sala stampa del Del Duca, non ha nascosto la sua amarezza: "L’Ascoli è una grande squadra, lo sapevamo e l’abbiamo visto sul campo. Noi abbiamo cercato di preparare la partita al meglio, ma veramente questo Ascoli è una squadra che può dare soddisfazione alla sua città e ai suoi tifosi. Questo è il mio augurio. Per il resto, speravo di fare risultato, ma si è capito da subito che non sarebbe stato così. Siamo rimasti in partita mezz’ora, poi dopo aver preso il primo gol ci siamo sciolti. Poco dopo abbiamo subito il secondo, di D’Uffizi, e tutto si è complicato ancora di più. Ripeto che l’Ascoli è una squadra forte, che merita, e che secondo me è la favorita del girone. Ci possono essere l’Arezzo e il Ravenna, ma i bianconeri ha la squadra e la rosa che può tenere botta con tutti".

"L’Ascoli – riprende il tecnico granata rispondendo alla domande dei giornalisti - gioca bene, sa riconoscere durante la partita come si muove l’avversario, ha la pazienza di manovrare, la consapevolezza di essere forte e la giocata prima o poi la trova. Non è che noi ci volevamo chiudere, semplicemente loro (i giocatori dell’Ascoli, ndr) ci costringevano ad abbassarci. Abbiamo fatto una discreta prima mezzora, poi soprattutto dopo il gol del raddoppio dovevamo rimanere più prudenti e non andare a prendere l’Ascoli alto. Ma a quel punto diventa difficile dire ai giocatori, magari sul 3-0 o sul 4-0, di difendere. A quel punto lì cosa difendi?". Menichini vuole subito di voltare pagina: "Archiviamo questa partita e pensiamo alla prossima. Sono sicuro di avere un gruppo di ragazzi giovani che possono valere di più, ma questa non era certo la partita migliore per potersi esprimere ai massimi livelli". E allora testa alla Vis Pesaro, lunedì prossimo al Mannucci.

Stefano Lemmi