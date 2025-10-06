Le interviste. Trapanese:: "Noi, surclassati nella ripresa»

Snocciola frasi di pura onestà, il vice presidente del Follonica Gavorrano, Claudio Trapanese, al termine della gara del Malservisi-Matteini. "Sapevamo che il Siena avrebbe proposto un gioco fatto di fraseggi prolungati e di partenze dal basso, eppure ci siamo cascati – ha ammesso –. Nel primo tempo ci siamo difesi abbastanza bene, ma nella ripresa siamo stati surclassati. Non c’è nulla da dire sulla vittoria dei bianconeri. Non abbiamo impensierito nemmeno con un tiro il portiere del Siena, non saprei neanche dire se è forte o meno non avendolo praticamente visto all’opera. Il nostro, invece, ci ha salvato: il passivo poteva essere anche peggiore se Pacini non avesse effettuato degli interventi davvero importanti". Per il Follonica Gavorrano quella di ieri è stata la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con Terranuova Traiana e Prato. "Non dobbiamo abbatterci, già mercoledì torneremo in campo, contro il Valmontone per la Coppa Italia – ha dichiarato Trapanese –. Una partita per noi importante: vogliamo andare avanti nella competizione e metterci così alle spalle il risultato di oggi che ci vede penalizzati, direi giustamente".