Le interviste verdazzurre. Vannucci critica il suo Masitto

Nel Seravezza, che arrivava al confronto da primo solitario della classe (adesso è riscivolato a -1 dalla vetta di Tau, Siena e Grosseto), le assenze oltre a quelle note dei lungodegenti Falteri e Delorié sono state quelle di Luca Mosti e all’ultimo momento anche di Muhic. L’attacco febbrile capitato al numero 8 verdazzurro ha scombinato il piano partita di Masitto che ha alzato uno dei suoi difensori a turno a giostrare da “play“... ma sia Bajic, poi Pani ed infine persino il 2007 Pucci non hanno reso in quel ruolo.

"Le scelte dell’allenatore non mi sono piaciute stavolta – ha dichiarato senza mezzi termini a fine gara in sala stampa il vulcanico presidente seravezzino Lorenzo Vannucci – secondo me ha sbagliato i cambi... e poi vorrei vedere una squadra più propositiva e offensiva... oltre che giocare un po’ di più un elemento come Lepri che ha qualità. Nella ripresa siamo stati presuntuosi".

Il tecnico Cristiano Masitto a queste dichiarazioni comunque non ha replicato, glissando così: "Il presidente è giusto che faccia il presidente e dica la sua, ci mancherebbe". Sul cambio di Spatari dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, Masitto ha spiegato che "il suo atteggiamento non mi stava piacendo".