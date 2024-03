Le ipotesi. La matematica cede il passo ai giochi del fato

Come detto, un successo sul Signa, potrebbe non bastare alla Robur per stappare lo champagne: anche in caso di segno ‘1’ al Berni, sarà necessaria una non-vittoria del Terranuova Traiana, impegnato in casa con l’Asta: se i valdarnesi conquistassero i tre punti l’appuntamento del Siena con la storia slitterebbe. La squadra di Becattini guadagnerebbe il secondo posto, proprio a discapito del Signa, a 15 gradini di distanza da Bianchi e compagni, con cinque partite ancora da giocare. Per quanto la differenza reti – fattore determinante la promozione in caso due squadre finissero a parità di punteggio – sia al momento abbondantemente a favore della Robur (40 per i bianconeri, 18 per il Terranuova), la matematica non potrebbe ancora dare il suo verdetto. Per quanto la promozione della squadra di Magrini sia già cosa fatta, non potrebbe ancora assumere i crismi dell’ufficialità.