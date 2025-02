Le Lombarde oggi in campo. Feralpi e Lecco per cambiare marcia. Pro Patria al cospetto della capolista

SALÒ (Brescia)La FeralpiSalò vuol superare il Vicenza per dare un calcio alla minicrisi e svoltare la stagione. Reduci da due ko consecutivi, i Leoni del Garda oggi alle 15 ospitano nel big match di giornata il Vicenza secondo della classe che, dopo gli ultimi risultati, è a soli 3 punti dalla capolista Padova. In casa FeralpiSalò c’è voglia di riscatto e oggi al Turina potrebbero avere spazio anche i tre nuovi acquisti, Di Marco, Santini e Crespi. Impegno proibitivo in casa del Padova, sempre alle 15, per una Pro Patria in caduta libera, penultima con 18 punti, mentre l’Alcione Milano, una delle sorprese della stagione ora settima in piena bagarre playoff, se la dovrà vedere in trasferta contro il Novara, ottavo a meno due dai milanesi, in un match importante in chiave post season. Al Rigamonti Ceppi di Lecco, con inizio alle 17.30, andrà invece in scena uno scontro salvezza molto importante tra i padroni di casa, in crisi nerissima e che ad inizio settimana hanno silurato mister Gennaro Volpe ingaggiando Federico Valente, e la Pro Vercelli, sestultima a quota 30 con un vantaggio di 4 punti sui lecchesi.

Dopo la rivoluzione tecnica, effettuato col mercato di riparazione, e Lecco si attendono un immediato cambio di marcia. Il programma è completato, sempre alle 17.30, dall’incontro tra l’Albinoleffe, sesto a quota 38 dopo il successo di Busto Arsizio, e un Renate che, reduce da una serie di sconfitte consecutive, è precipitato al 10° posto con 34 punti.F.D’E.