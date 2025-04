Le Marche brillano al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Romagna

Le Marche del calcio a 5 si fanno valere al Torneo delle Regioni che si sta disputando in Romagna. La nostra selezione è stata inserita nel girone comprendente Abruzzo, Emilia-Romagna e Trento, ma quest’ultima è presente solo con l’under 19 e la selezione femminile.

Nella prima giornata le Marche hanno sfidato le rappresentative dell’Abruzzo. L’under 15 marchigiana ha vinto 5-1; l’under 17 ha centrato un successo per 5-3; le ragazze sono state sconfitte 4-3 all’ultimo secondo al termine di una buona la prova, con qualche errore pagato caro; infine l’under 19 ha vinto 7-3.

Oggi il Torneo delle Regioni si ferma per il funerale di Papa Francesco. Domani si torna in campo nella sfida contro Trento, saranno impegnate solo l’under 19 e le ragazze.

Le quattro selezioni sono state affidate ad Alfredo Macellari (Under 19), Luca Dominici (Under 17), Giovanni Ditommaso (Under 15) ed Enzo Bargoni (Femminile). Il coordinatore è Marco Capretti, responsabile del calcio a cinque marchigiano e vicepresidente del Comitato Marche.