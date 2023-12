Le news. Niente Brescia per Kabashi e Ciga, Gondo ci prova. Staccati 626 biglietti per i tifosi lombardi

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista dell’ importantissima sfida di domenica, quando alle 16,15 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Brescia. Le Rondinelle sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e nell’ultima giornata hanno rifilato tre gol alla Sampdoria, confermandosi come una delle squadre più in forma del momento. La partita avrà quindi un coefficiente di difficoltà piuttosto alto anche perché Nesta dovrà fare i conti con i soliti contrattempi fisici dei suoi giocatori. Non ci saranno infatti nè Cigarini nè Kabashi, mentre per Gondo si deciderà solo all’ultimo momento come e se utilizzarlo. L’attaccante italo-ivoriano, ai box nel derby col Modena, ieri ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra ma sta convivendo con un risentimento al bicipite femorale che al momento ne limita l’autonomia. È quindi ipotizzabile che Nesta decida di utilizzarlo ‘part-time’ magari per uno spezzone nel secondo tempo, facendo una staffetta con Pettinari che invece sta ritrovando la condizione dopo oltre un mese ai box per un problema al soleo. Con Pieragnolo squalificato, possibile chance per Fiamozzi o Libutti.

Al momento sono 626 i tifosi del Brescia che hanno preso il biglietto e avranno tempo fino alle 19 di domani attraverso il circuito Vivaticket, mentre al momento sono 355 i tifosi granata che potranno usufruire anche dei botteghini, aperti dalle 14,45.

f.p.