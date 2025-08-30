Le operazioni. Il punto sulle uscite. Alcuni esuberi cercano squadra

Tre giorni rimasti anche per piazzare e definire le ultime uscite. La dirigenza nerazzurra al lavoro per sistemare le situazioni relative ai calciatori rimasti fuori dal progetto tecnico della squadra in campionato. Negli ultimi giorni hanno trovato destinazione Pietro Beruatto (allo Spezia), Mattia Sala (alla Torres) e quindi anche di Raychev, classe 2006 passato al Frosinone in prestito con diritto di riscatto e controriscatto quindi a favore dei nerazzurri. A questo punto, sono solamente pochi i calciatori ancora in nerazzurro da piazzare. Sulla trequarti, gli arrivi di Lorran e Stengs hanno rinforzato sempre i numeri sulla trequarti. In quel reparto, è prossimo alla partenza Alessandro Arena. Il calciatore classe 2000 è stato molto ambito in Serie B. Alla fine, ad avere la meglio dovrebbe essere l’Empoli, che punterà anche su Arena (arrivato a Pisa nell’estate del 2023), per tentare la risalita in Serie A dopo la retrocessione. In difesa, Adrian Rus è alla ricerca di una sistemazione.

Il calciatore rumeno, dopo aver interrotto il rapporto con l’ex procuratore Becali, sta attualmente trattando autonomamente eventuali destinazioni successive. Tra queste, la Sampdoria da settimane ha evidenziato specifico interesse. Sempre in difesa nelle ultime ore si sono girat delle voci su un possibile trattativa che vorrebbe intavolar il Palermo dell’ex Inzaghi per Arturo Calabresi, che è subentrato nella prima giornata. "Della situazione non so niente. Vedendolo allenarci ogni giorno so che è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe, per quanto aiuta il gruppo. Di mercato non so realmente nulla" ha dichiarato Gilardino.

Lorenzo Vero