Le pagelle. Anacoura si riscatta. Eurogol di Donati. Joshua immarcabile. Rrapaj un moto perpetuo
Anacoura 6,5. Una uscita imprecisa e un’altra abbozzata. C’è concorso di colpa con Da Pozzo e Solini, ma le responsabilità restano. Ottima parata nel finale.
Da Pozzo 6. Fatale l’indecisione in avvio di gara sul colpo di testa di Kanoute. Poi si riprende.
Donati 9. Parte ‘braccetto’ e poi viene dirottato a sinistra. Diventa il protagonista indiscusso. Gol e assist, partendo dalla linea di difesa.
Esposito 7. Colpi proibiti e non con Ogunseye. Al 25’ del 1° tempo arriva un ‘giallo’ pesante che non gli impedisce tenere in piedi la difesa. Dal 35’ Bianconi, ng.
Solini 6. Aspetta forse il rimbalzo del pallone e ‘accompagna’ Matos in occasione del gol del raddoppio. Ci prova di testa sul calcio d’angolo immediatamente successivo, ma la conclusione è deviata.
Rrapaj 7. Non c’è profondità nelle sue percussioni. Dalla mezzora passa a fare il mediano al posto di Di Marco, e si rende più utile alla causa. Dal 35’ st Rossetti, ng.
Tenkorang 7. Scarabocchia una conclusione da pochi passi. Non ha molti palloni giocabili, ma è sempre una spina nel fianco.
Lonardi 6,5. Parte al piccolo trotto. Servirebbero le sue accelerazioni, ma il traffico a centrocampo è troppo elevato per avere qualità.
Di Marco 6. La sua partita, condita da qualche iniziativa interessante, dura mezzora. Salta la caviglia e deve lasciare il campo in barella. Dal 30’ pt Zagre 6. Pasticcia qualcosa, ma è sempre presente.
Motti 6. Svaria sul fronte offensivo senza troppe idee. Qualche pallone gli capita, ma fa troppa confusione. Dal 35’ st Scaringi, ng.
Spini 7. Rompe gli indugi e, nel momento più critico, riapre la partita. Dal 45’ st Okaka, ng.
