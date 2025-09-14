Le pagelle. Anacoura troppo incerto sul gol

Anacoura 5. Un’uscita decisamente imprecisa in occasione del vantaggio del Guidonia, smanaccia a pochi metri invece di mettere in angolo o allontanare con più decisione, poi una svirgolata da brividi per fortuna senza gravi conseguenze, se non lo spavento per i 100 ravennati al seguito.

Scaringi 5,5. Il campo è quello che è ma il giro palla, soprattutto nel primo tempo, è davvero lentissimo e impreciso. Dal 1’ st Da Pozzo 6,5. Dà grande spinta al Ravenna ed è fondamentale per la vittoria.

Esposito 6. Prova a metterci una certa concretezza, non sempre gli riesce ma almeno ci prova sempre da solita guida della difesa.

Solini 6. Patisce gli inserimenti di Zappella anche per la copertura non sempre efficace di Falbo: ma nel secondo tempo fa davvero il suo.

Donati 5,5. Inizia tutto sommato bene, lasciando partire un gran destro che sfiora il gol ma sbaglia troppi appoggi decisamente semplici per lui, magari provando la giocata di prima ma senza risultati apprezzabili. Dal 20’ st Zagre 6. Aiuta nella pressione offensiva.

Tenkorang 6,5. Un sinistro fantastico che regala al Ravenna la vittoria dopo un primo tempo di pura sofferenza.

Rossetti 6. Il centrocampo è una specie di terra di nessuno nella quale non è facile trovare la giusta posizione, scavalcato spesso dai lanci dei laziali, ma il secondo tempo è davvero importante. Dal 20’ st Lonardi 6,5. Portafortuna, entra e il Ravenna segna, poi aiuta la squadra a vincere.

Di Marco 6. Si muove moltissimo, come d’abitudine, ma è soprattutto nel secondo tempo che riesce a fare la differenza. Dal 48’ st Rrapaj sv.

Falbo 5,5. Non trova il ritmo per aiutare dietro e appoggiare l’azione in avanti, però nel secondo tempo riesce a rendersi più utile.

Motti 5,5. Stretti nella morsa della difesa locale – già due gare senza subire gol prima di ieri – gli attaccanti ravennati non la prendono praticamente mai. Dal 40’ st Bianconi sv.

Spini 6,5. Estremamente impreciso nel primo tempo: ma ha il grande merito di trovare il gol del pari direttamente su angolo.

u.b.