Le pagelle. Attaccanti con le polveri bagnate

Colombi 6. E’ sufficiente controllare con lo sguardo i palloni calciati dai sardi nella sua zona. Nessuno centra lo specchio, quindi la sua serata non ha bisogno di miracoli.

Lepri 6. Può tirare un po’ il fiato. Gli esterni dell’Olbia non sono troppo opprimenti. Soltanto le sovrapposizioni di Montebrugnoli gli fanno rivivere ricordi ultimamente poco piacevoli.

Gorelli 6. Tutto nell’ordinario. C’è poco di straordinario da fare per tenere a bada gli attaccanti dell’Olbia, Ragatzu compreso.

Gigli 6,5. E’ il più ’centrato’ del pacchetto difensivo in novanta minuti nei quali non è che ci sia da sudare troppo.

Semeraro 6. Qualche avversario scappa, ma tutto sommato quando ci sono da stringere le maglie difensive se la cava. Meno orientato quando può correre sulla fascia.

Marchesi 6,5. Come ‘aspirapalloni’ alle spalle degli attaccanti non se la cava male. Fino a quando quei palloni non riesce a metterli sui suoi piedi, non molla.

Langella 5,5. Si accende e si spegne come una lampadina alla quale non arriva troppa elettricità. Di certo ci ripenserà su a quel tap-in fallito da due passi che avrebbe potuto far prendere alla gara di Olbia un’altra piega.

Leoncini 6. Gira come una trottola a caccia di avversari e di palloni buoni. Lavoro che frutta, anche se qualche volta in maniera piuttosto disordinata.

Lamesta 5,5. Accelera con il contagocce, nonostante davanti non abbia difensori che giganteggiano. Manca un po’ di quella spensieratezza che lo rende difficilmente leggibile.

Morra 5,5. Fa la battaglia e su questo non si discute. Gli capitano pochi palloni buoni da spedire dove lui sa.

Ubaldi 5,5. A lui le occasioni non mancano nel primo tempo. ne sciupa un paio (15’ st Cernigoi 6. Entra e permette al Rimini di continuare a viaggiare ’alto’).