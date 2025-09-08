Le pagelle. Barbera impreciso, Lucas non si vede. Conti in sofferenza

MICHIELAN 6 Sul gol può poco, perché dopo la parata su Carcani è il suo compagno a ‘tradirlo’. Per il resto è attento quando deve giocare coi piedi e tra i pali è sicuro.

CONTI 5 Quando attacca non riesce mai a portare avanti l’azione come vorrebbe. Dalla sua parte arrivano situazioni importanti, vedi quella nel finale del primo tempo poco dopo il vantaggio.

SOMMA 4,5 Non è la giornata del capitano bianconero, evidentemente. Prima l’autogol oggettivamente sfortunato, che causa il ko. Poi il rigore sbagliato e calciato male.

ZANONI 5 Titolare a sorpresa al posto di Cavallari è forse più adatto rispetto al compagno ad allagarsi ma sicuramente meno bravo in fase difensiva.

TOSINI 5,5 Passo indietro rispetto al derby di Coppa Italia. Prova a puntare l’avversario di turno ma raramente ci riesce.

CIOFI 6,5 Buon impatto con la gara, come era già successo nel campionato. Nel finale molto molle del Siena è l’unico dai cui piedi nascono situazioni importanti. Meriterebbe più spazio.

BARBERA 5 L’errore nell’occasione che gli capita a botta sicura nel primo tempo non solo suo, anche perché è bravo l’esperto Lombardo a farsi trovare praticamente sulla linea nel momento giusto. Ma poi tanta confusione e poca precisione.

MASINI 6 Benino nel primo tempo, quando va anche al tiro in un paio di occasioni. Cala nel finale ma è provvidenziale nello stoppare un paio di contropiedi del Tau.

VARI 6,5 Centra la traversa sulla ribattuta del secondo rigore ed è costantemente una spina nel fianco per la difesa ospite. Inspiegabile (anche se legato agli under) il cambio.

LOCONTE 5 Non si vede praticamente anche se non era un momento facile.

LUCAS 4,5 Un passo indietro evidente rispetto alla Coppa. Confuso e confusionario resta in campo troppo a lungo forse.

LIPARI SV Esordio senza riuscire mai a farsi vedere.

NARDI 6 Sbaglia il rigore ed è un neo grosso visto come poi è andata la gara ma è uno dei pochi da cui piedi può nascere qualcosa.

GIANNETTI SV Entra a gara praticamente conclusa.

NOCCIOLI 6 Non va alla conclusione come vorrebbe ma ha il merito di conquistarsi due rigori.

ALLENATORE LELLI 5 Resta ancora ai tre difensori fino alla fine, nonostante negli ultimi 20 minuti il Tau non esistesse più in avanti. Ma, come spiegato in sala stampa, sarà sempre così.

ARBITRO PRENCIPE 5 Direzione mediocre. Sorvola su molti contatti, vede bene sul primo rigore, sul secondo persiste qualche dubbio.

g.d.l.