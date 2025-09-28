Le pagelle. Bene Bellodi e Falasco. Capac rimandato

Vitali 6. Parate che pesano e un errore che pesa. Tiene a galla il Rimini quando la spinta abruzzese si fa sentire. Decisivo l’intervento su Borsoi nel primo tempo. Come è altrettanto evidente la ’colpa’ sul gol di Bruzzaniti.

Moray 6. E’ sempre al limite dell’inciampo. Un po’ per gioventù e forse un po’ per qualche limite. Anche se, tutto sommato, prova a reggere il confronto con Bruzzaniti. Cosa oggettivamente non semplice.

Bellodi 6,5. Non perfetto, ma alla fine è un direttore che sa tenere uniti tutti i componenti dell’orchestra. Anche quando sembra impossibile riuscirci.

Longobardi 7. Ci ha preso gusto. E il secondo è più bello del primo. Ma ugualmente preziosissimo. Anche se il gol non è certo l’unica felicità di giornata. Là dietro è sempre una sicurezza. Alla fine la ’prigione’ biancorossa nella quale è rimasto incastrato l’ultimo giorno di mercato, potrebbe essere una benedizione per la sua carriera. Che sarà certamente luminosa.

Boli 6. Non si tira indietro quando deve cercare di dare man forte a Moray che alle sue spalle soffre le avanzate abruzzesi. Anche in coppia, però, non è che sia di certo una passeggiata.

Asmussen 5,5. Applicato, anche se poco brillante. Fatica a farsi sentire in mezzo al campo.

Piccoli 7. Quando osa è capace di fare male. Dimostrando di non essere soltanto bravo in rottura. Mancava all’appello dei veterani a bersaglio. Ed è un gol che pesa. (26’ st Petta 6. Fa scudo alla difesa quando se ne sente una grande necessità).

Leoncini 6. L’impressione è che sia ancora indietro dal punto di vista fisico. Tanto. Ne perde in brillantezza e nella lucidità delle giocate. (26’ st Camiccioli 6. Al debutto fa quel che può in un momento cruciale).

Falasco 6,5. Ha un po’ tutto quello che manca a molti dei suoi nuovi compagni. In primis l’esperienza e piede educato. (20’ st Ferrarini 6. Da un contributo in qualità non da poco).

D’Agostini 6. Lavora come pochi. Anche se deve ancora lavorare eccome sulla confidenza con il gol.

Capac 5,5. Meno estroso del solito, spesso imbrigliato tra le maglie dei difensori avversari.