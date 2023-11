Le pagelle. Bene Lepri sulla fascia, Lamesta illumina

Colombi 6,5. C’è anche un po’ di straordinario, nel bene e nel male. Un intervento non perfetto in concorso di colpa con Pietrangeli, poi un intervento più che perfetto su Fedato.

Lepri 6,5. Spazza tutto. Ha decisamente archiviato nelle ’cose da non fare’ il controllo che ha mandato in gol l’Ancona. E, sulla fascia destra, dove Troise l’ha posizionato, non sbaglia praticamente niente. Nonostante le incursioni di Rizzo Pinna.

Pietrangeli 7. Un’unica sbavatura nella seconda parte del secondo tempo. Sbaglia e rimedia subito al suo errore. Certezza.

Gigli 6,5. Non è serata nella quale si possono commettere errori, si allinea e non ne commette.

Tofanari 6,5. Attentissimo. Difficile sfuggirgli, anche se quella zona del campo non è di certo la sua preferita.

Langella 7. Prende coraggio e quel coraggio serve per fare la cosa giusta al momento giusto. Tanti buoni palloni per i compagni e una manata in faccia ricevuta che mette in ghiaccio la vittoria.

Megelaitis 6. Carbura a piccoli passi, in quantità e in qualità. Senza mai restare in un angolo (34’ st Rosini 6. Capisce subito i meccanismi della partita, buon impatto).

Lombardi 6,5. Un gol che pesa come il piombo, dopo sette minuti (7’ st Leoncini 6,5. Buono l’impatto. È giovane ma non ha paura di prendersi qualche responsabilità. Anche a costo di rischiare qualcosa, ma lo fa con intelligenza).

Lamesta 7. Quasi tutto passa sempre dai suoi piedi. Il tiro che poi ’regala’ il gol a Lombardi, la traversa colpita e una marea di spunti. In mezzo anche a una discreta dose di errori. Perdonabili.

Morra 6,5. È una sentenza dal dischetto. Da lì chiude una partita che avrebbe potuto riservare sempre sorprese negative dietro l’angolo. Il resto è tutto sacrificio per la squadra. Cosa non da poco.

Capanni 6. Viaggia a intermittenza. Dà sempre l’impressione, a ogni accelerata, di poter fare malissimo. Spesso non fa nemmeno malino.