  LE PAGELLE. Bene tutto l'attacco. Ma svetta l'autore della doppietta

LE PAGELLE. Bene tutto l’attacco. Ma svetta l’autore della doppietta

di ALESSIA LOMBARDI

29 ottobre 2025

di ALESSIA LOMBARDI
29 ottobre 2025
MILAN: 6. Praticamente mai chiamato ad interventi importanti.

VENANZI: sv. Gioca soltanto 30’, poi è costretto a lasciare per un problema muscolare.

XEKA: 6. Alla mezz’ora del primo tempo prende il posto dell’infortunato Venanzi e si mette a disposizione dei compagni di squadra.

PUPESCHI: 6,5. Sempre attento e preciso nelle chiusure. Concede nulla.

SANTERAMO: 6,5. Buona partita; sui calci piazzati prova a cercare il gol di testa.

LORENZINI: 6. Cerca di spingere e mette al centro buoni cross. Recupera palloni interessanti.

BARTOLOTTA: 6. Prova a saltare l’uomo e ci riesce facendo salire la squadra quando serve.

PICCHI: 6,5. In mezzo al campo dirige bene la manovra rossonera. Recupera un’infinità di palloni e ad inizio ripresa ci prova con una bella conclusione di poco alta sopra la traversa.

C. RUSSO: 6. Calcia qualche punizione interessante. Buona la sua prova tutta di sostanza.

CAGGIANESE: 7. Prima doppietta in rossonero, portando a tre il bottino personale stagionale. Bravo e pronto ad inizio partita ed a chiudere i conti già nei primi 45’.

PIAZZE: 6,5. Primo gol con la maglia della Lucchese per l’italo-uruguagio che si mette sempre al servizio della squadra.

RIAD: 6,5. Da una sua percussione arriva il cross per il gol di Piazze. Come sempre gioca una partita molto propositiva e salta spesso l’avversario.

MAGGIARI, ROTONDO, PALO e GALOTTI: sv. Pirozzi li manda in campo a giochi fatti, per dare respiro alla squadra.

