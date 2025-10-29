LE PAGELLE. Bene tutto l’attacco. Ma svetta l’autore della doppietta
MILAN: 6. Praticamente mai chiamato ad interventi importanti.
VENANZI: sv. Gioca soltanto 30’, poi è costretto a lasciare per un problema muscolare.
XEKA: 6. Alla mezz’ora del primo tempo prende il posto dell’infortunato Venanzi e si mette a disposizione dei compagni di squadra.
PUPESCHI: 6,5. Sempre attento e preciso nelle chiusure. Concede nulla.
SANTERAMO: 6,5. Buona partita; sui calci piazzati prova a cercare il gol di testa.
LORENZINI: 6. Cerca di spingere e mette al centro buoni cross. Recupera palloni interessanti.
BARTOLOTTA: 6. Prova a saltare l’uomo e ci riesce facendo salire la squadra quando serve.
PICCHI: 6,5. In mezzo al campo dirige bene la manovra rossonera. Recupera un’infinità di palloni e ad inizio ripresa ci prova con una bella conclusione di poco alta sopra la traversa.
C. RUSSO: 6. Calcia qualche punizione interessante. Buona la sua prova tutta di sostanza.
CAGGIANESE: 7. Prima doppietta in rossonero, portando a tre il bottino personale stagionale. Bravo e pronto ad inizio partita ed a chiudere i conti già nei primi 45’.
PIAZZE: 6,5. Primo gol con la maglia della Lucchese per l’italo-uruguagio che si mette sempre al servizio della squadra.
RIAD: 6,5. Da una sua percussione arriva il cross per il gol di Piazze. Come sempre gioca una partita molto propositiva e salta spesso l’avversario.
MAGGIARI, ROTONDO, PALO e GALOTTI: sv. Pirozzi li manda in campo a giochi fatti, per dare respiro alla squadra.
Al. Lomb.
