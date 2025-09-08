Le pagelle. Biagini promosso. Le responsabilità di Corradini
BIAGINI 7. Nonostante la grande pressione dei locali, non è impegnatissimo. Però è sempre attento e nel recupero sventa la sconfitta.
PERRETTA 6,5. Bruzzaniti è un cliente pericoloso, ma lo contiene.
CORRADINI 4,5. Sui due gialli abbiamo già detto in cronaca. Fatto sta che lascia la squadra in 10 condannandola ad una gara di affanno. Domani alla ripresa dell’allenamento dovrà portare i pasticcini per scusarsi coi compagni.
VONA 6,5. Tiene alta l’attenzione in retroguardia.
MIGLIARDI 6. Al rientro, se la cava fino a quando la condizione regge. Fa in tempo a procurarsi un rigore (annullato).
PAOLIERI (14’ st) 6,5. Entra e si piazza a difesa della corsia di sinistra.
MANFREDONIA 6,5. Partita di grande sostanza in mezzo al campo.
LADINETTI 6,5. Tutti lo cercano (come sempre) e lui non si nasconde. Suo l’angolo che porta al vantaggio.
POLIZZI 6,5. Trova il pertugio giusto per infilare il primo gol del Pontedera e il suo in granata.
GUEYE (33’ st) 6. Buon esordio in Serie C.
VITALI 6,5. Con la squadra in dieci deve sacrificarsi, ma in parità crea grattacapi agli avversari.
BATTIMELLI (33’ st) 6. Debutto positivo in maglia granata.
BASSANINI 6,5. Sempre insidioso quando ha la palla al piede.
IANESI (14’ st) 6. Sta riprendendo la forma. Si mostra utile.
NABIAN 6. Dopo 35’ minuti Menichini lo deve sacrificare con la squadra in dieci.
PRETATO (35’ pt) 6. Entra per irrobustire la difesa e lo fa.
All. MENICHINI 6,5. L’uomo in meno lo costringe a fare tatticamente salti mortali. Ci riesce e incarta il primo punto.
