LE PAGELLE BIANCONERE. Bertacca il migliore. Baroni e Gabrielli possono fare di più
NUCCI 6,5 Una sola parata ma importantissima al quarto d’ora sul tentativo ravvicinato di Piazze. Per il resto poco impegnato. E non ha colpe sul gran gol.
BELLUOMINI 6 Prova a portare nell’altra metà campo qualche pallone di forza. Ma spinge più di muscoli che non di qualità.
D’ALESSANDRO 6 Onesta militanza in trincea e bei duelli con Piazze. Ma quando torna Videtta non potrebbe far comodo a Vangioni da mezz’ala (suo ruolo già a Camaiore)?
BERTACCA 7 Migliore in campo, con tante chiusure e intercetti. Buttafuori.
IVANI 6,5 Commette qualche errore ma è sempre in partita, sbattendosi in tante zone di campo. Utile.
BARONI 5,5 Passo indietro rispetto ad altre volte. Si sacrifica in pressione su Picchi ma di palloni ne tocca e lavora assai pochi.
LOLLO 6 Gara normale, senza guizzi. Come play ruba molto di più l’occhio il 4 della Lucchese Picchi.
G. GABRIELLI 5,5 Si fa fregare qualche palla di troppo. Poco ficcante offensivamente. Può dare di più.
TIEU 6 Lanciato subito nella mischia, non gli si poteva chiedere di più. (dal 65’ Apolloni 6,5 Ingresso chiave per il centrocampo e sfiora pure il 2-1 al 96’)
PEGOLLO 6,5 Combina poco fino al gol, che però è bello e pesante. Ariete. (dall’88’ Morelli s.v.)
GALLIGANI 6,5 Va troppo a sprazzi, ma quando va...
S.F.
