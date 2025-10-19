Le pagelle. Bleve determinante. Intuitivo Schiavi. Illanes una garanzia
BLEVE 7. Determinante in almeno due interventi.
RUGGERI 6. Attento e preciso nel primo tempo ma in difficoltà nella ripresa. Non riesce ad arginare Meazzi. Dall’87’ OLIANA n.g.
ILLANES 6,5. Il migliore della retroguardia con letture giuste e pochi fronzoli.
IMPERIALE 5,5. Non una buona giornata per lui in ritardo nelle chiusure in entrambe le azioni dei gol del Pescara.
ZANON 6,5. Inizia il match con un assist sontuoso e in generale assicura dinamicità sulla destra.
SCHIAVI 6,5. Bella l’intuizione da cui nasce il vantaggio azzurro. Uomo d’equilibrio di cui si sente la mancanza al momento dell’uscita. Dal 72’ BOZHANAJ 5,5. Il suo ingresso coincide col tracollo apuano. Giocatore di spunto ma gravarlo di troppi compiti di copertura evidentemente non paga.
ZUELLI 6,5. Finisce in riserva per i tanti chilometri fatti. Non solo corsa ma anche buone geometrie. Dall’81’ MELEGONI 5,5. Anche lui in mediana nel quarto d’ora “horribilis“ della squadra.
HASA 7,5. Segna un bellissimo gol. Sa usare sia la sciabola che il fioretto. Centrocampista totale.
CICCONI 6. Continua fare il minimo sindacale quando per la sua bravura le aspettative sono più alte.
FINOTTO 6. In perenne movimento, crea varchi, pulisce palloni. Quando c’è da finalizzare, però, ha le polveri bagnate. Dal 72’ SEKULOV 5,5. Per mettere in difficoltà Calabro servono ingressi più incisivi.
ABIUSO 7,5. Sigla il vantaggio, sforna l’assist del raddoppio. Si batte come un leone. Cosa si vuol di più da un’attaccante? Dall’87’ TORREGROSSA 6. Una manciata di minuti ma un salvataggio provvidenziale nella sua area.
CALABRO 6,5. Carrarese per lunghi tratti dominante ma che sbanda nei finali di tempo.
Gianluca Bondielli
