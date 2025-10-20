Le pagelle bluamaranto. Bongiorni cuce, aiuta e segna. Raineri e Bigica imprescindibili

DI BIAGIO 5 Grosse parate non deve farne... ma sui tre gol presi poteva far meglio: poteva anche uscire in occasione del gol del 2-1 dominando meglio l’area piccola, sulla punizione di Cecconi del 2-2 poteva far qualcosa di meglio perché becca gol (pur bello all’incrocio) sul suo palo, infine sul 3-2 si butta assai male.

ACCORSINI 5,5 Prestazione muscolare, con tanti duelli fisici (tra cui alcuni persi) e qualche errore. Nella ripresa Bocci lo fa un po’ ammattire. Ma fa il lancio (deviato di testa da un avversario) da cui sgorga l’1-0 e poi soprattutto il bell’assist di testa per il 2-0 di Bongiorni. Commette però lui nel finale il discusso fallo al limite su Cecconi da cui viene la punizione del 2-2.

DIANA 6 Non stava benissimo causa febbre ma gioca un’ottima partita, da leader di reparto. Inspiegabile come il Camaiore nonostante una difesa che è piaciuta nel complesso sia riuscito a beccare tre gol in casa (per quando l’attacco del Montevarchi sia molto forte e ben assortito). Ha comunque colpa sulla rete di Mencagli a fine primo tempo, perdendosi la marcatura.

CASANI 6,5 Stavolta galleggiando fra terzo di sinistra e quarto di una linea che in fase di possesso muta a quattro convince per abnegazione e concentrazione. Nel secondo tempo va in affanno come tutto il Camaiore, che non riesce più ad uscire. E la difesa finisce troppo sotto pressione.

TAVERNINI 6 Buona prova del classe 2007... nonostante sulla sua corsia ci fosse il migliore in campo Cecconi, in combo con Bocci. Fa il suo.

LUCIANI 5,5 Primo tempo utile. Nella ripresa perde la bussola, come altri compagni.

BIGICA 6,5 Riferimento oltre che buon saltatore: è il faro della squadra... che non a caso gli ultimi due gol li subisce quando lui ha prima i crampi e poi è stato sostituito sfinito. (dal 91’ Marcucci s.v.)

GRILLI 5,5 Anche lui disputa un ottimo primo round, sempre "dentro" alla battaglia. Nel secondo si smarrisce.

RAINERI 7 Pimpante e dotato di un gran cambio di passo. È la chiave tattica del Camaiore a sinistra. Tolto solo perché ammonito. (dal 51’ Kthella 5)

BONGIORNI 7,5 Migliore dei suoi al di là della doppietta. Ha una marcia in più... e si vede chiaro. (dal 73’ Belli 5,5)

MAGAZZÙ 6 Fa un bel lavoro pur non essendo un "9". Fastidioso. (dall’80’ Camaiani 5)