Le pagelle. Boschetti corre e non si ferma mai. Bastianelli disegna un super assist
ARLANCH 6,5 Un solo intervento su Barwuah, decisivo però per mantenere il doppio vantaggio. ACCARDI 6,5 Prestazione solida, fa tutto bene. POLVANI...
ARLANCH 6,5 Un solo intervento su Barwuah, decisivo però per mantenere il doppio vantaggio.
ACCARDI 6,5 Prestazione solida, fa tutto bene.
POLVANI 6,5 Vince i duelli con Barwuah.
VENTURINI 6,5 Sempre attento nel tenere a bada gli attaccanti liguri (23’ st MALDONADO 6 Ordinaria amministrazione per il venti arancione).
BASTIANELLI 7 Pennella l’assist per Rossi e compie giocate di qualità.
ROSSI 7,5 Bomber di Coppa: dopo il gol ad Altopascio si ripete con la doppietta che indirizza la sfida già nel primo tempo (35’ st KHARMOUD SV).
SCIORTINO 7 Alla prima da titolare in stagione risponde con personalità e voglia di mettersi in mostra (23’ st CUOMO 6 Uno spezzone utile per riassaggiare il campo).
BIAGI 6,5 Minuti importanti per il numero dieci, che pian piano sta tornando ai suoi consueti livelli (23’ st ALLUCI 6 Entra quando i ritmi del match sono già calati parecchio).
BOSCHETTI 7 Motorino inesauribile sulla sinistra, corre senza sosta dal primo al novantesimo minuto.
ALAGNA 6 Ci mette impegno volontà, ma non incidere in area (33’ st PINZAUTI SV).
DIALLO 7 Solito prezioso lavoro di squadra coronato dalla ciliegina che vale il 3-0.
ANDREUCCI 7 Schiera una formazione ‘nuova’, ma la Pistoiese gioca comunque un’eccellente sfida.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su