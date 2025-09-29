Le pagelle: centrocampo ok con Maldonado e Campagna. Simeri e Pinzauti non pungono
GIULIANI 6,5 Risponde presente nel primo tempo in due occasioni. Sulle due reti non poteva fare molto.
COSTA PISANI 6 Si fa beffare da Putzolu in occasione del pareggio, ma contiene Trombetta con grande energia per tutta la gara.
GENNARI 7 Ci mette la testa e permette la Pistoiese di acciuffare un punto che vale oro. Sui duelli aerei c’è poco da fare per gli avversari.
VENTURINI 6,5 All’esordio stagionale, sblocca la partita con un eurogol di altra categoria. Peccato per la sbavatura sul 2-1 che macchia la sua prestazione.
KHARMOUD 6 Nel primo tempo è tra i migliori, nella ripresa va in difficoltà e arriva in ritardo su Putzolu che firma l’1-1.
ALLUCI 6 Tanti duelli nel cuore del centrocampo per il numero otto: a volte esce vincitore, altre no (dal 30’ st RUSSO 6 Prova a incidere sulla gara con un paio di spunti).
MALDONADO 6,5 La sua capacità di dettare i ritmi diventa importante soprattutto nella frenetica ripresa (dal 30’ st ROSSI 6 Porta forze fresche in mediana).
CAMPAGNA 6,5 Si muove molto tra centrocampo e trequarti e la sua posizione dà fastidio ai biancorossi.
PELLEGRINO 6 Mustacchio è un cliente scomodo, il numero tre talvolta va in difficoltà ma alla fine se la cava (dal 12’ st BASTIANELLI 5,5 Quasi un tempo di gioco in cui però non riesce a imporsi).
SIMERI 5,5 Tanto lavoro sporco, ma ancora una volta gli manca l’acuto negli ultimi sedici metri (dal 20’ st DIALLO 6 Si costruisce l’occasione per il 2-2 ma non è lucido sotto porta. Da quell’azione nasce comunque il gol del pari).
PINZAUTI 5,5 I duelli coi possenti difensori emiliani lo mettono in difficoltà. Non riesce a pungere come negli scorsi match (dal 40’ st ALAGNA SV).
ANDREUCCI 6,5 Premiato dalla scelta di Venturini, ancora una volta nella ripresa fa i cambi al momento giusto: un punto da prendere con grande soddisfazione.
