LE PAGELLE. Centrocampo sufficiente, male invece l’attacco

CHIORRA: 6. Nessuna responsabilità nei tre gol romagnoli. Anzi, prima che Pieraccini sbloccasse la partita aveva salvato su Prestia.

SABBIONE: 5,5. E’ la sorpresa di giornata. Fa il terzo di difesa e se la cava in maniera onesta, pur non sufficiente.

TIRITIELLO: 6. Fino a quando è rimasto in campo, è stato il solito baluardo insuperabile. Poi si è infortunato alla coscia ed ha chiesto il cambio. Speriamo non sia qualcosa di serio, perché sarebbe un bel guaio. Lo sapremo in settimana.

BENASSAI: 6. Partita di sacrificio e di puro contenimento. Solo nel finale avanza il suo raggio d’azione.

QUIRINI: 6. Gioca da quinto a destra, nella inedita difesa a tre e non sfigura.

TUMBARELLO: 6. E’ stato l’unico a cercare l’affondo. Sostituito dopo l’ammonizione.

MERLETTI: 6. Rileva il compagno cercando di dare il proprio onesto contributo.

GUCHER: 6. Prova a mettere ordine, sdoppiandosi nel ruolo di difensore centrale e di metronomo in mezzo al campo.

CANGIANIELLO: 5,5. Il giovanotto è meno efficace di sempre. Si smarrisce nelle fitte maglie bianconere a metà campo.

DE MARIA: 5,5. E’ il quinto dalla parte opposta, prova a spingere, ma non sfonda quasi mai.

RUSSO: 5. Lassù sono arrivati pochissimi palloni giocabili, ma non ha quasi mai superato lo

sbarramento difensivo bianconero.

MAGNAGHI: 5. Non riesce a liberarsi della marcatura del diretto avversario e, di fatto, non si vede mai al tiro.

RIZZO PINNA, DJIBRIL, ROMERO: sv. Entrano nella parte finale, quando la Lucchese si spinge con più convinzione in avanti, ma incassa due gol.

Emil. Pell.