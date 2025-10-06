Le pagelle. Che classe Greselin, bene Cesari. Una domenica sfavillante per Cela
Fantoni 6,5: non può niente sul gol di Gonzi. Nella ripresa invece vola per deviare la conclusione del numero 7 e quella di Skerma.
Berizzi 6: nessun particolare guizzo, ma prestazione solida.
Risaliti 6: ha delle responsabilità non indifferenti sull’1-0, con quella palla regalata agli avversari. Poi il match scorre via senza altre indecisioni del capitano.
Corsa 6,5: forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sul gol degli avversari, ma per il resto non tentenna mai.
Cesari 6,5: nel vivo della manovra fin dai primi minuti, sfiora la rete a metà della prima frazione. Prezioso anche in fase di ripiegamento. (Dal 72’ Drapelli 6).
Cela 7,5: superati i fastidi fisici, si presenta al meglio con convinzione e una conclusione che impegna Bertini. Poi il gol del pareggio e nel secondo tempo mette lo zampino sulla rete di Gioè. (Dal 66’ Atzeni 6).
Lattarulo 6,5: qualità e qualità al servizio della squadra.
Zanon 5,5: ancora troppo impreciso nelle sue sortite offensive. (Dal 69’ D’Orsi 6).
Greselin 7: diverse giocate di classe per il trequartista.
Gioè 7: quarto match consecutivo a referto con un gol segnato. Bomber implacabile. (Dall’83’ Rinaldini 6: potrebbe chiudere la contesa, ma Bertini gli nega la gioia personale).
Rossetti 6,5: lotta come un leone. La sua sola presenza spaventa gli avversari. (Dal 78’ Verde 6,5).
Venturi 7: Ottima prestazione del suo Prato, che reagisce allo svantaggio immeritato e si prende di forza la seconda vittoria di fila.
