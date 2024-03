LE PAGELLE. Chiorra salva tutto. E’ il migliore insieme agli autori dei gol

CHIORRA: 7. Un’ottima partita. Salva il risultato in un paio di occasioni e, nei minuti di recupero, sale in cattedra per portare a casa questi tre punti fondamentali.

QUIRINI: 7. Realizza il suo primo gol stagionale con la maglia della squadra della sua città e festeggia, giustamente, sotto la curva Ovest. Gioca una buona partita, recuperando diversi palloni.

SABBIONE: 6,5. In difesa chiude bene gli spazi e concede poco agli avversari che provano fino alla fine a pareggiare.

TIRITIELLO: 6,5. Il capitano rimedia un’ammonizione, ma gioca una partita molto concentrata ed attenta.

VISCONTI: 6. Prova a spingere, ma non sempre si vede in avanti. In fase difensiva fa quello che può.

TUMBARELLO: 6. Svolge il suo lavoro senza strafare.

GUCHER: 7. Uno dei migliori in campo. Torna a giocare a centrocampo e cerca subito di mettere la firma sulla gara. Firma che mette al 33’, realizzando il suo quarto gol in rossonero.

CANGIANIELLO: 6. Si "immola" spesso e cerca di spezzare il gioco del Rimini.

GUADAGNI: 6. Cerca il gol della domenica in rovesciata e, per poco, non ci riesce. Poi cerca di incunearsi nella difesa romagnola che, però, gli concede pochi spazi.

YEBOAH: 6. Lotta molto, ma non è che abbia tante occasioni per impensierire Colombi.

DISANTO: 6. Mette al centro qualche buon calcio piazzato, come nell’occasione del gol del vantaggio, siglato da Quirini.

ASTROLOGO, RIZZO PINNA, BENASSAI, RUSSO e FAZZI: sv. Entrano per far tirare il fiato a qualche compagno di squadra in vista dei prossimi impegni. Fazzi prova ad evitare il gol del Rimini, ma non ci riesce.

