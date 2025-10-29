Acquista il giornale
Le pagelle. Consola la conferma del baby Giovannini. Svarione fatale di Pellizzari, male l’attacco

Calvani 6,5: pronti via e rimedia a un retropassaggio balordo di un compagno, sventando la minaccia. Stilisticamente non ineccepibile, se...

di MARCO LOMBARDI
29 ottobre 2025
Calvani 6,5: pronti via e rimedia a un retropassaggio balordo di un compagno, sventando la minaccia. Stilisticamente non ineccepibile, se la cava su Lanzi e Castegnaro nel primo tempo; nulla può nel secondo sulla deviazione ravvicinata di Nanni.

Mandrelli 6,5: tiene in copertura e affonda sulla destra con profitto, recapitando cross invitanti nell’area vicentina (12’ st Elia 6,5: entra in campo con piglio farfallino, poi torna in sé e si produce in una chiusura che ritarda il misfatto biancorosso e in due che evitano un passivo più pesante).

Pellizzari 5: macchia una prova dignitosa con un liscio da matita blu che regala all’Arzignano il passaggio agli ottavi di Coppa Italia.

Graziani 5,5: impacciato e irrisolto, non trasmette grande sicurezza.

Spinelli 5,5: patisce le ‘correnti’ di destra e non arrischia mai la proiezione offensiva (28’ st Macrì 5,5: servirebbe una magia delle sue per riuscire a fare breccia nella ciclopica retroguardia dell’Arzignano. Già, servirebbe...).

Scorza 6: garra e faccia tosta nella terra di mezzo, là dove infuria la battaglia. Alla mezz’ora è croce e delizia: intercetta una palla sugosa sulla trequarti e s’invola a campo aperto, ma al momento del dunque tergiversa facendosi rimontare e strozzare il tiro.

Menarini 6,5: fosforo al potere, il prof non tradisce mai. Ci garba (12’ st Valentini 5,5: non è la stessa cosa).

Giovannini 7: col senno del poi, verrebbe da chiedersi perché sia stato confinato in panchina per due mesi... Visione, tocco, astuzia: i dolori del giovane... Alessandro sono spariti (28’ st Ripani 5: partecipa al bailamme finale, con il Galletto sbilanciatissimo in avanti e il Grifo a sguazzare in contropiede).

S. Saporetti 5: una traversa colta a porta spalancata e poi il nulla cosmico (21’ st Berti sv: acerbo e leggerino, non aggiunge niente).

Manuzzi 5: oscurato da Coppola e Milillo (401 centimetri di possanza in due).

Coveri 5: tanto rumore per nulla.

Marco Lombardi

