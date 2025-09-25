Le pagelle. Conti sfortunato. Ciofi ‘strappa’. Noccioli non sfonda

MICHIELAN 6,5 Bravo tra i pali su due conclusioni ravvicinate. Incolpevole sul gol di Valentini.

CONTI 6,5 Avrebbe meritato il gol per l’incrocio dei pali colpito in avvio e l’occasione nel finale. SOMMA 6 Arrighini è un cliente tosto anche dal punto di vista fisico.

ZANONI 6 Dalla sua parte nel primo tempo attacca Mugelli che si rende pericoloso in un paio di situazioni.

TOSINI 6 Meno brillante di altre occasioni. Esce per un fastidio muscolare e costringe Lelli al doppio cambio.

CIOFI 6,5 E’ il cambio migliore a gara in corso per la sua capacità di ‘strappare’ rientrando sul sinistro. Dai suoi piedi nascono i pericoli più grandi della ripresa.

BARBERA 6 Bel duello con una mediana fisica come quella dello Scandicci.

VLAHOVIC 6,5 Seconda prestazione convincente di fila per l’ex Imolese, che spesso si ritrova da solo a protezione della difesa e si fa notare per degli ottimi calci piazzati col suo mancino.

VARI 5,5 Contro il Poggibonsi era stato uno dei migliori. Ieri ci ha provato ma non è mai riuscito a sfondare.

LOCONTE 5,5 Non un grande impatto con la gara. Ci prova sulla destra ma è stoppato.

NARDI 7 Nettamente il giocatore più qualitativo del Siena e non solo per il gol, che è una perla. Quando cala la Robur è meno pericolosa.

GIANNETTI 6 In campo 25 minuti e seppur con poche palle giocabili si fa vedere spesso in area.

LIPARI 6 Non brillantissimo ma comunque pericoloso in tre occasioni.

LUCAS SV

NOCCIOLI 5,5 Attacca la profondità ma non sfonda.

ALLENATORE LELLI 6,5 La prestazione c’è. I cambi forse sono un po’ tardivi anche nell’ottica del turno infrasettimanale

ARBITRO SCHMID 5,5 Un po’ troppo fiscale.

g.d.l.