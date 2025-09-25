Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Le pagelle. Conti sfortunato. Ciofi ‘strappa’. Noccioli non sfonda

Le pagelle. Conti sfortunato. Ciofi ‘strappa’. Noccioli non sfonda

MICHIELAN 6,5 Bravo tra i pali su due conclusioni ravvicinate. Incolpevole sul gol di Valentini. CONTI 6,5 Avrebbe meritato il...

di GUIDO DE LEO
25 settembre 2025
XWhatsAppPrint

MICHIELAN 6,5 Bravo tra i pali su due conclusioni ravvicinate. Incolpevole sul gol di Valentini.

CONTI 6,5 Avrebbe meritato il gol per l’incrocio dei pali colpito in avvio e l’occasione nel finale. SOMMA 6 Arrighini è un cliente tosto anche dal punto di vista fisico.

ZANONI 6 Dalla sua parte nel primo tempo attacca Mugelli che si rende pericoloso in un paio di situazioni.

TOSINI 6 Meno brillante di altre occasioni. Esce per un fastidio muscolare e costringe Lelli al doppio cambio.

CIOFI 6,5 E’ il cambio migliore a gara in corso per la sua capacità di ‘strappare’ rientrando sul sinistro. Dai suoi piedi nascono i pericoli più grandi della ripresa.

BARBERA 6 Bel duello con una mediana fisica come quella dello Scandicci.

VLAHOVIC 6,5 Seconda prestazione convincente di fila per l’ex Imolese, che spesso si ritrova da solo a protezione della difesa e si fa notare per degli ottimi calci piazzati col suo mancino.

VARI 5,5 Contro il Poggibonsi era stato uno dei migliori. Ieri ci ha provato ma non è mai riuscito a sfondare.

LOCONTE 5,5 Non un grande impatto con la gara. Ci prova sulla destra ma è stoppato.

NARDI 7 Nettamente il giocatore più qualitativo del Siena e non solo per il gol, che è una perla. Quando cala la Robur è meno pericolosa.

GIANNETTI 6 In campo 25 minuti e seppur con poche palle giocabili si fa vedere spesso in area.

LIPARI 6 Non brillantissimo ma comunque pericoloso in tre occasioni.

LUCAS SV

NOCCIOLI 5,5 Attacca la profondità ma non sfonda.

ALLENATORE LELLI 6,5 La prestazione c’è. I cambi forse sono un po’ tardivi anche nell’ottica del turno infrasettimanale

ARBITRO SCHMID 5,5 Un po’ troppo fiscale.

g.d.l.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su