Le PAGELLE. Corradini ingenuo. Faggi non emerge. Ianesi ammonito
BIAGINI 6. Cinque gol sulle spalle ma zero responsabilità. Anzi, nel primo tempo salva la porta un paio di volte....
CORRADINI 4,5 Frastornato dalla doppietta di D’Uffizi, commette anche il rigore del 5-0. Ingenuo.
PRETATO 5 Prova a tenere viva la difesa, ma quelli dell’Ascoli arrivano da ogni parte.
VONA 5. Va morbido e scoordinato sul 3-0.
PAOLIERI (28’ st) 6. Entra bene (anche se la gara era già sul 4-0) e si propone in avanti.
BASSANINI 5 Fatica a contrastare i bianconeri sulla corsia di destra.
MANFREDONIA 5,5. Prova a reggere di fronte alla mediana ascolana, ma non basta.
MILAZZO (37’ st) sv. In campo 11’, recupero compreso.
FAGGI 5. Si nota poco, non riesce ad emergere.
PERRETTA 5,5. Meglio nel primo tempo, più in affanno nella ripresa.
SCACCABAROZZI 5,5. Contro avversari di questo calibro c’è poco da fare. La volontà non basta.
NABIAN (14’ st) 5,5. Entra sul 3-0 ma non riesce a portare pericoli.
VITALI 6,5. Il migliore del Pontedera. Prova a perforare la difesa locale, ma è isolato.
TARANTINO (28’ st) 5. Il suo ingresso non porta peso all’attacco.
IANESI 5,5. Non è il suo tipo di partita. Ammonito, resta negli spogliatoi nell’intervallo.
ANDOLFI (1’ st) 6. Riesce a scagliare due tiri, uno impegna Vitale, l’altro va fuori d’un soffio.
All. MENICHINI 5,5. Contro un Ascoli così superiore non c’è nulla da fare. Probabilmente sarebbe cambiato poco anche con Ladinetti.
s.l.
