Le pagelle Da Pozzo pratico a destra, Spini e Luciani sempre nel vivo, Donati stavolta usa la sciabola. Solini, che carica. Certezza Esposito

Anacoura 6,5. Un paio di mischie. Niente più. La Ternana non graffia. È il suo primo clean sheet della stagione. Con i piedi si disimpegna bene.

Da Pozzo 7. Partita pulita, sempre con spiccata propensione offensiva. Anche elegante, ma soprattutto pratico sulla fascia destra.

Donati 6,5. Bel duello, anche con colpi proibiti, quello con l’italo cileno Orellana. Lascia il fioretto e si arma con la sciabola per un’altra partita positiva.

Esposito 7. C’è del lavoro. Dubickas è un cliente scomodo, perché sa usare anche il fisico. Ma, per impensierire il ministro della difesa, serve ben altro. Classe, piede educato e sempre a testa alta.

Solini 7,5. Tocca a lui il discorso motivazionale prima del fischio d’inizio. Parte carico a molla. Partita di buona sostanza fino al gol, poi diventa protagonista, con almeno 3 interventi ‘sbroglia-matassa’, evidenziando ottime capacità di ‘lettura’.

Rrapaj 7,5. Partita non semplice, ma interpretata da capitano vero, al servizio della squadra. Finché non viene dirottato sulla mediana, da dove diventa l’hombre del partido. Dal 48’ st Ilari, ng.

Tenkorang 6,5. Stavolta, il capocannoniere del girone B non ha palloni giocabili in zona gol, ma si sacrifica in copertura con buon profitto.

Lonardi 6,5. Gestisce le operazioni, imposta, parte da lontano, è il fulcro della manovra. Dal 22’ st Motti, 6. Lotta come un leone anche lontano dall’area. Non è tutelato dall’arbitro.

Rossetti 6,5. Partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Porta a casa la prestazione, soprattutto con la fase di non possesso.

Luciani 6,5. È sempre nel vivo dell’azione. Fa salire la squadra e mette in apprensione la difesa ospite con la sola presenza. Vistosa la trattenuta in area di rigore. Dal 38’ st Bianconi, ng.

Spini 7. È particolarmente mobile. Parte da lontano. Scompare per un attimo dal match, poi riappare nel momento topico, quando c’è da spingere sul gas. Dal 48’ st Okaka, ng.