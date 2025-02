Le pagelle. De Vitis guida la difesa, Cioffi ci mette sempre lo zampino

Vitali 6,5. Alza bandiera bianca per infortunio in lacrime. Lascia la ’sua’ coppa per un pestone ricevuto. Ma di quella ’sua’ coppa i compagni gli regalano la finale. (19’ st Colombi 6. Si alza dalla panchina e si mette di guardia. Ma non serve stare troppo sull’attenti).

Cinquegrano 6,5. Gli avversari non mordono e allora ha praterie da percorrere. Lo fa e anche bene. Peccato per quel colpo di testa da due passi nel quale avrebbe potuto fare molto meglio.

Megelaitis 6,5. Viaggia sempre con i giri alti sentendosi sempre più in zona comfort quando ha il pallone tra i piedi.

De Vitis 7. Dirige le operazioni senza lasciare nulla al caso. Sa quanto gli attaccanti del Trapani possano rendersi pericolosi. Non si vedono mai. Neutralizzati.

Bellodi 6,5. Non ne sbaglia più una, da lì non si passa mai.

Longobardi 7. Non sbaglia un pallone che sia uno. Attento, preciso, senza mai prestare il fianco agli avversari.

Garetto 6. A piccoli passi sta ricominciando a prendersi la scena. Per fisicità e inserimenti sempre puntuali (7’ st Conti 6,5. Tante buone e si prende anche un calcione che fa finire sotto la doccia Malomo).

Langella 7. Chiude con il gol una gara nella quale è stato capace di dettare i ritmi con intelligenza. Sempre guardando avanti.

Piccoli 6. La solita sostanza, il solito lavoro utile dal primo all’ultimo minuto (7’ st Malagrida 7. È lì a raccogliere quel pallone vagante, non ci pensa su e chiude la partita).

Ubaldi 6. Ha sul piede il gol del vantaggio. Decide di andarci inspiegabilmente morbido. Il resto sono oltre 50 minuti votati al sacrificio (7’ st Cioffi 7,5. Punizione ben calibrata, ma un po’ centrale. Tanto basta per stendere il Trapani. Poi ci mette anche un palo a propiziare il raddoppio).

Parigi 6,5. Avrebbe meritato il gol dopo appena 13 minuti. Eccome lo avrebbe meritato... Poi il resto è la solita quantità industriale di giocate utili.