Le pagelle degli arancioni. Giuliani superlativo, Maldonado rimandato

GIULIANI 7. Prima dice di no a Nanni, poi a Jassey da distanza ravvicinata. Attento anche su Nappo nella ripresa.

CUOMO 6,5. Scelto come titolare nella gara più delicata: non delude le aspettative (dal 28’ st COSTA PISANI 5,5. Entra in una fase concitata e commette qualche errore di inesperienza).

GENNARI 6,5. Vince tantissimi duelli corpo a corpo coi fastidiosi attaccanti gialloblu. Dietro è sempre una garanzia.

BERTOLO 6. Va un po’ in difficoltà quando viene puntato in velocità. Se la cava con l’esperienza da capitano.

BASTIANELLI 5,5. Prova a farsi vedere ma sbaglia parecchie scelte con la palla tra i piedi (dal 33’ st BRUGOGNONE 6. Torna in campo dopo più di due mesi per il forcing finale).

BIAGI 6. In mezzo guadagna tante punizioni preziose che aiutano la squadra a respirare nei momenti concitati.

MALDONADO 5. Perde due palloni sanguinosi e deve ringraziare Giuliani. Viene anche ammonito e la sua gara finisce presto (dal 12’ st ROSSI 6. Porta energia e geometrie in mediana).

CAMPAGNA 6,5. Dalla cintola in su è il più attivo dei suoi con continui dribbling e movimenti. Va vicino al vantaggio con una conclusione della distanza (dal 33’ st KHARMOUD 7. Trova il gol da tre punti nel momento più importante della partita e, per ora, della stagione).

BOSCHETTI 5,5. Gli esterni del Lentigione non sono avversari teneri e l’ex Pro Palazzolo a volte va in apnea. Nel complesso però non commette errori che incidono sulla gara.

ALAGNA 5,5. Si fa spesso anticipare dai difensori ospiti e non riesce a farsi vedere negli ultimi sedici metri (dal 12’ st RUSSO 6. Subentra nel secondo tempo, ma non riesce a cambiare il destino della gara).

PINZAUTI 6. Encomiabile nel suo lavoro spalle alla porta dal primo al novantesimo. Sua la conclusione più pericolosa della prima frazione.

ALL. ANDREUCCI 6. Sorprende con alcuni cambi di formazione inaspettati. La Pistoiese non gioca una gara memorabile, ma ha la forza di vincerla all’ultimo tuffo.

M.F.