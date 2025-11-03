Le pagelle DEGLI OSPITI. Morais sciupa . Valentino tra luci e ombre. Bene Dompnier

Osama 6: è stato, complessivamente, poco impegnato. Strano a dirsi ma in effetti è andata proprio così e sulle reti incassate non ha responsabilità

Fiscaletti 5,5: qualche sprazzo discreto ma anche qualche distrazione che a questi livelli si pagano care

Valentino 5,5: luci ed ombre nella sua gara come in generale in tutta la terza linea biancoverde. In teoria, nonostante sia un 2004 avrebbe l’esperienza per dare un contributo maggiore

Dompnier 6,5: ha buona tecnica, discreta visione di gioco e piedi "educati". Peccato la sua gracilità ma altrimenti il 25enne francese non sarebbe in quarta serie

Bugari 6: fa quel che può cercando di arrivarci con la tigna quando non può con altri mezzi

Selemby 6 : realizza il gol di un vantaggio durato meno di un minuto. La sua fisicità però serve come il pane e può essere di grande aiuto

Cilenti 5,5: si fa vedere con un tiro dai sedici metri per il resto poco o nulla

Clerici 5,5: potrebbe e dovrebbe dare di più ma non emerge dalla mediocrità e viene inevitabilmente sosrtituito (1’st Abagnale 6 se non altro ci mette garra e cattiveria agonistica)

Kari Hamzi 5: onestamente impalpabile. Non si fa mai notare in tutti e 90’ in cui è stato in campo. Mai un lampo, mai una giocata degna di nota

Palestini 6: ha dimostrato in questa come in altre occasioni di poter reggere la categoria

Morais 5: sciupa una chance piramidale allo scadere del primo tempo. Dei tanti problemi che ha il Castelfidardo quello relativo alla sterilità dell’attacco è il più evidente

Monaco 6: non è certamente dell’allenatore la responsabilità di questa situazione. Ora deve soprattutto fare in modo che il gruppo non si abbandoni allo scoramento vista la graduatoria mortificante ed il morale sotto i tacchi