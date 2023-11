Le pagelle dei biancorossi. Raffaelli è il migliore in campo: con due interventi superlativi salva la propria porta

Raffaelli 8. Superlativo nella prima frazione di gioco, in cui con due interventi "incredibili" riesce a mantenere la porta inviolata. Sicuro anche nella ripresa in alcune parate che riescono a dare tranquillità al reparto.

Carannante 6. Dopo tanto tempo torna in campo da titolare: una prestazione sufficiente.

Schiaroli 6. Cerca di guidare il reparto difensivo nel quale, però, si aprono varchi per gli attaccanti avversari.

Saio 5,5. Da parte sua una prova poco soddisfacente.

Moscatelli 5. Non riesce ad imprimere l’intensità sulla corsia di sua competenza. (46’ st Aprili 6:è riuscito a dare maggiore sostanza nella sua zona di competenza).

Sabellli 7. Torna in cabina di regia. Elegante in alcuni disimpegni cerca di dare il giusto ritmo alla manovra biancorossa. Tempestivo in occasione del gol che decide la partita. (78’ Picchi, esce dopo tre minuti per infortunio, 81’ Giuliani sv).

Cretella 6. Si muove molto sia nel reparto difensivo che in quello offensivo, ma non è nella serata migliore.

Arcuri 5. Sotto tono rispetto al altre prestazioni: manca la vivacità nella zona di sua competenza.

Riccobono 5. L’ex di turno parte da una posizione troppo arretrata e non riesce ad esprimere il proprio potenziale. (58’ Bensaja 6: la sua entrata in campo rende più coperto il centrocampo). Rinaldini 6. Si muove molto senza lasciare riferimenti all’avversario. Impreciso in diverse occasioni si fa vedere per una conclusione da lontano. Troppo poco per un giocatore dalle sue qualità: suo l’assist per la rete di Sabelli. (68’ Giustarini 6: ha portato vivacità)

Marzierli 6. Troppo isolato nell’area avversaria: mancano i suggerimenti necessari per esaltare le sue qualità. All. Bonuccelli 6: ottimo il risultato meno brillante la prestazione.