Le pagelle dei protagonisti . I due goleador i migliori in campo

PIETRASANTA

Citti 5

Pesa l’errore decisivo sul gol del pareggio ospite

Laurini 6,5

Copre bene la fascia di competenza, la sua uscita ha inciso.

Della Pina 6

Gioca una gara sufficiente.

Da Prato 6.5

Conferma di aver raggiunto una buona maturità in campo.

Laucci 7

Il migliore del Pietrasanta, chiude ogni spazio dietro ed ormai è anche un attaccante aggiunto.

Aquilante 6,5

Lotta dal primo all’ultimo minuto, sfiora anche il gol.

Szabo 6

Il campo pesante lo limita e si vede.

Biagini 6,5

Il migliore dei suoi in mediana

Remedi 6,5

Impegna sempre la difesa avversaria, gli manca il guizzo decisivo.

Mattiello 6

Il campo ne rallenta le offensive, non decisivo come in altre partite.

Sessa 5,5

Subisce il maggior ritmo dei centrocampisti avversari.

Ceciarini 6

Prova sufficiente, dietro non commette errori.

Bruzzi, Falorni, Maggi sv,

All. Della Bona 6,5

Il risultato non può soddisfare, nella ripresa si spende tutto il potenziale offensivo.