LE PAGELLE dei verdazzurri. Argina Boccardi e Galligani. Sanzone è il migliore dei suoi

LAGOMARSINI 6 Una parata facile nel primo tempo, una difficile e risolutiva nella ripresa. Ma pure un’uscita/lettura sbagliata nel finale rischiando grosso. Un po’ in difficoltà quando chiamato a giocare col piede debole (il destro).

MOSTI 6,5 Ottima gara di pressione e agonismo puro. Si alza tanto. E vive storie tese con Semprini, con cui duella in stile Far West. Forse non era da cambiare. (dal 67’ Lepri 6 Ingresso per dare brio alla fascia sinistra, rendendola più offensiva. Lo fa in parte)

COLY 6,5 Prestazione arcigna, di fisico e posizionamento. Parte centrale nei tre dietro e poi si scambia con Sanzone andando braccetto di sinistra. Brando l’ha rivalutato.

SANZONE 7 Il migliore dei suoi per come cerca di arginare prima Boccardi e poi Galligani (facendolo pure espellere). Contro due clienti tosti si batte di mestiere senza sbavature. Nella difesa a 3 gira tutti i ruoli all’interno della partita.

SAVA 6,5 Gran bel pezzo di 2006, piazzato fisicamente e molto forte tecnicamente. Spinge tanto a destra e chiama Giusti alla paratona all’84’. È stato acquisto "top".

GRECO 5,5 Stavolta meno preciso nel solito. Nel primo tempo commette un erroraccio regalando palla al nemico. Sballa un paio di palle inattive. Sfiora però anche il gol in avvio di ripresa, quando Suplja si immola sul suo violento sinistro ravvicinato in area. (dal 93’ Conde 6,5 Entra e in un minuto si prende il rigore)

MENGHI 6,5 Sempre il solito abile manovratore di gioco, che catalizza e si va a riprendere ogni pallone. Commette un errore (grosso) in disimpegno solo in apertura di gara.

BEDINI 6,5 Con alcune sgroppate palla al piede tenta di rompere le linee nemiche. Ed è lui a mettere la palla per Conde sull’azione del rigore. Per il resto il solito inesauribile trottolino che va ovunque.

PAOLIERI 6 Anche lui si iscrive al registro di chi regala una palla-gol al Siena per imperizia. Però poi gioca attento e intraprendente. (dal 67’ Sforzi 6 Ci mette energia)

BOCCI 6,5 Il più vivo dell’attacco: salta l’uomo e crea.

BENEDETTI 5 Primo tempo da assente ingiustificato, pur poco e mal servito dai compagni. Ad inizio ripresa si crea dal nulla un’occasione tirando dal limite col sinistro alto di poco. Contro Biancon e Cavallari fa una vitaccia. Poi allo scadere si fa parare il rigore.