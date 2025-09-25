Le pagelle del Camaiore. La squadra sbaglia il primo tempo. Si salvano Bongiorni e Raineri

DI BIAGIO 5,5 Sul 2-0 ospite esce (a metà strada) e la tocca (non abbastanza per evitare il pallonetto). Nel finale è graziato da Torrini (traversa) e poi è bravo a respingere su Gistri al 92’.

ROLLA 5 Per questo 2006 il debutto dal primo minuto è un po’ da dimenticare. Alla mezz’ora Cristiani prova l’inversione con Casani tra braccetti della difesa a 3... ma poi all’intervallo cambia assetto andando a 4. (dal 46’ Luciani 5,5 Entra in mediana ma si limita al compitino)

DIANA 5,5 Finalmente si vede in campo. Però ci si aspetta che si faccia sentire di più, come impatto e mestiere nella difesa camaiorese, che di lui ha bisogno.

CASANI 5,5 Un mercoledì non positivo in generale per tante delle componenti bluamaranto. Stavolta nemmeno lui rimane esente dalla “non sufficienza“.

TAVERNINI 5 Inizia quinto a destra, poi nella ripresa trasloca di fascia. Ma vive una giornata negativa, con vari errori... ma è un 2007 e ci vuole pazienza, e fiducia. (dal 67’ Bertellotti 6 Ingresso se non altro “vitaminico“)

BONGIORNI 6 È il miglior giocatore del Camaiore in senso generale... e si vede anche nelle difficoltà. Si prende la responsabilità di provare la giocata, pressa e cerca di dare l’esempio.

BIGICA 6 Arriva alla sufficienza (striminzita) solo per il gol su punizione un po’ “articolata“. La sua regia però può e deve essere più illuminata. (dal 67’ Accorsini 6 Entra ad irrobustire la retroguardia e fa valere se non altro la sua fisicità muscolare)

MARCUCCI 5 Non sfrutta a dovere la chance che Cristiani gli ha ridato da titolare. (dal 46’ Grilli 5 Ingresso per dar polpa al centrocampo... ma non lo fa, sbagliando anzi tanti passaggi)

RAINERI 6 Commette vari errori nelle scelte anche lui ma almeno si sbatte ovunque. Ha corso tantissimo. Il più attivo dei suoi.

CAMAIANI 5,5 Le sue caratteristiche in D sembrano più incisive quando entra a gara in corso.

MAGAZZÙ s.v. Esce subito di scena. (dal 15’ Kthella 5 Voto negativo per il rosso che però lui contesta tantissimo)

S.F.