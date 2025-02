Le pagelle del Montevarchi. Boncompagni è imprendibile. Bontempi si mangia due gol

TESTONI 7. Sfodera due interventi d’autore, uno per tempo, che impreziosiscono il ritorno tra i pali.

FICINI 6. Concede il minimo sindacale agli avanti amaranto che gli capitano nei paraggi.

FRANCO 6. Vince più di un duello con Rossetti e, come i compagni di reparto, nulla può sulla prodezza finale di Dionisi. (FARINI SV. Si rivede dopo un calvario lungo sei mesi e successivo all’operazione a tibia e malleolo. Un recupero importante in chiave salvezza).

MARTINELLI 6,5. Di fronte al suo estimatore Paolo Indiani, che lo voleva anche di recente al Livorno, il capitano gioca una delle sue migliori partite.

PICCHI 5,5. Il pronipote del mitico Armando finisce spesso nella morsa dei centrocampisti ospiti.

BORGIA 6. Entra all’ora di gioco e prova subito a pungere il portiere avversario su punizione.

SESTI 6,5. Al solito canta e porta la croce. Combatte su tutti i palloni ed esce tra gli applausi dopo aver macinato chilometri. (TOMMASINI SV).

PAPINI 5,5. Rigucci gli concede una chance da titolare ma il mediano stenta ancora a trovare una posizione chiara ed efficace sul terreno di gioco. (SALTALAMACCHIA SV).

BONTEMPI 5,5. Si mangia due ottime opportunità, in un caso un rigore in movimento, per acciuffare il pareggio in un momento decisivo della gara.

CASAGNI 6. Buon impatto con la partita del 2005 che si è mosso bene sulla fascia.

CIOFI 6. Livornese doc come Picchi è incaricato di coprire l’intera corsia di competenza. Merita la sufficienza per l’impegno anche se è meno esplosivo del solito.

BONCOMPAGNI 7,5. Il migliore in assoluto, spina nel fianco dei difensori amaranto e protagonista di alcune delle azioni più pericolose. Imprendibile.

ORLANDI 6,5. A volte si intestardisce nel dribbling ma si prodiga anche in copertura.

