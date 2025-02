LE PAGELLE DEL REAL. Vittorini ha presenza. Bucchioni si sbatte

LUCI 6,5 Bravo nel deviare in corner, con aiuto della traversa, la bordata di Remedi.

FORTUNATI 6 Fa comodo per duttilità: parte terzino, poi finisce esterno più alto.

VITTORINI 6,5 Forte nel gioco aereo e nel prendere posizione. Prova gagliarda.

TOGNARELLI 6,5 Capitano che trasmette grinta. Non molla nulla ed è arcigno.

GIUBBOLINI 6,5 Quella di sinistra è la catena forte del Real anche per merito suo.

BUCCHIONI 6,5 Ottima performance per quanto si sbatte avanti e indietro, entrando in molte azioni. Aiuta tanto. (dal 73’ Bracci 6,5 Voto per il gol... ma l’esultanza irriverente poteva magari risparmiarsela."Son ragazzi")

BARTOLINI 7 Si piglia tutta la scena da leader tecnico nelle terre di mezzo, dove è lasciato troppo libero di giocare. Fa gol (regalato da Carpita) e assist. Dominante. Prende in mano la squadra.

STRINGARA 6 Scudiero di qualità che si combina bene con ’Barto’. Buon vigilante.

LUCARELLI 6,5 Motorino muscolare che regala incursioni. (dall’88’ Nicolini s.v.)

JENDOUBI 5,5 Fa poco (dal 68’ Vignali 6 Entra attento)

MEARINI 5,5 Si crea un’occasione al 5’. Poi gli arrivano poche palle e viene surclassato da Ricci. (dal 73’ Panicucci 6 Un ingresso utile)