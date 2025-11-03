Le pagelle del Viareggio. Bertacca, una sicurezza dietro. Purro-Galligani devono dare di più

CARPITA s.v. Il capitano viareggino di fatto non deve fare una parata che sia una (l’unica è quella in due tempi sul tiro centrale di Remedi a inizio ripresa).

ROMANELLI 5,5 Spinge poco e l’unica volta che lo fa disturba il compagno Gabrielli al tiro al 17’.

D’ALESSANDRO 6 Gara attenta, priva di sbavature. Con le proprietà tecniche che ha ogni tanto mister Vangioni potrebbe anche farlo sganciare di più.

BERTACCA 6,5 Il migliore fino all’infortunio (unica circostanza in cui per altro era arrivato in ritardo sull’uomo). Addomestica Maggi da solito buttafuori inflessibile. (dal 76’ Videtta s.v.)

IVANI 6,5 È sempre il più propositivo della linea difensiva con la sua propensione all’inserimento. Ficcante e bravo nelle letture. Cambiato solo perché ammonito, dopo che era stato alzato mezzala. (dal 69’ Belluomini 5,5 Entra senza poi far granché)

G. GABRIELLI 6,5 Atteggiamento da guerriero, sempre al pezzo. Si sbatte in tante zone di campo e ci prova anche col tiro da fuori. (dall’83’ Morelli s.v.)

BRONDI 6,5 Alla prima da titolare inizia un po’ col freno a mano tirato ma poi sale di tono col passar dei minuti. Risolve un paio di beghe. Utile nel palleggio. Play più interditore comunque che non inventore di gioco.

APOLLONI 6 Sarebbe da voto più alto per come si propone nel primo tempo con inserimenti giusti... ma difetta in freddezza. Tolto subito dopo il giallo. (dal 54’ Bertelli 6 Buon inserimento nella tenuta di fascia)

PURRO 5,5 Ci si aspetta di più da lui, che è un gran creatore di gioco. Ma forse non doveva ancora partire dall’inizio, con un rientro più graduale. Combina poco, accendendosi sporadicamente. (dal 69’ Tieu 6 Ingresso che stavolta vivacizza il giusto)

PEGOLLO 5,5 Per il lavoro che fa sarebbe sempre da voto alto. Ma al centravanti si chiedono i gol. Doveva farlo al 79’. Poi lo fa all’88’... ma glielo annullano.

GALLIGANI 5,5 Mette palle invitanti, sì. Ma sbatte anche spesso il muso sull’ottimo Lischi. Da leader tecnico sa/può far di più.

