Le pagelle delle zebre. Bianchi: regia piatta. L’attacco è spuntato

CARPITA 4 Incappa in un errore non da lui e in pratica si fa gol da solo nella scena che decide il derby. Prima del 75’ non era mai stato chiamato in causa.

BELLINI 6 Tiene la fascia contro l’energico Lucarelli.

RICCI 6,5 Sarebbe il migliore dei suoi pure stavolta: veloce-combattivo-tempista. Ma chi marca Bracci sulla spizzata del 2-0?

NANNETTI 6 Buona prova anche la sua, da centrale. Tutta la difesa però poi si perde Bracci al 91’ sul 2-0 da calcio di punizione.

BERTELLI 6 Fa il compitino. Deve crossare di più.

FERRARESE 5,5 Non lascia il segno. Prova un tiro. Ma lì nel mezzo ci vuole di più. (dall’88’ T.Belluomini s.v.)

BIANCHI 5 Regia troppo piatta. Non prende in mano la squadra come fa di là Bartolini. E si fa murare al tiro da Tognarelli al 35’.

C. BELLUOMINI 6 Se non altro ci mette ardore. Corre, insegue e si spreme... anche se con poca qualità.

REMEDI 6,5 È il viareggino che va più vicino al gol ma Luci e traversa glielo negano. Finisce stremato.

BARACCHINI 5 Evanescente. (dal 76’ Bibaj s.v.)

ORTOLINI 5,5 Gioca di sponda ma non vedeporta.