Le pagelle delle zebre. Galligani incontenibile. Videtta leader vero. Gabrielli entra bene

NUCCI 6 Inoperoso. Disinnesca in corner giusto una punizione di Tantone.

BELLUOMINI 6,5 Da terzino rende bene, con gamba, tanta vigorosa spinta di fisico e solidità dietro.

BERTACCA 6,5 Il suo lancio diretto per le punte è una risorsa in partite chiuse. Nei duelli corpo a corpo si esalta sempre. Sfiora il gol centrando una traversa piena da due passi.

VIDETTA 7 Gioca da leader. Ed è decisivo in occasione del 2-0, quando mura il Belvedere e innesca il contropiede di Galligani.

IVANI 6,5 Disciplinato e attento. Se accompagna di più Galligani andando in sovrapposizione (e lui sa farlo bene) aggiunge ancor più imprevedibilità.

BARONI 6,5 Da mezz’ala sta trovando la sua dimensione. Sempre al pezzo e molto dinamico e pimpante. Ad oggi è il 2007 titolare: ha sovvertito le gerarchie. Finisce ala destra. (dall’83’ Romanelli s.v.)

LOLLO 6,5 Carisma (pure nel dialogo con l’arbitro) e personalità nell’essere sempre nelle zone giuste di campo. Aiuta nell’1-0.

APOLLONI 6,5 Da braccetto di sinistra garantisce equilibrio alla squadra, con palleggio e inserimenti. (dal 72’ I. Gabrielli 6 Ingresso vitaminico)

PURRO 6,5 Quando si accende a colpi che spaccano la partita. (dal 61’ G. Gabrielli 7 Grande impatto. Atteggiamento esemplare. Determinante nella scena del rigore. E fa gol)

PEGOLLO 6 Si sbatte parecchio... ma sul suo voto pesa il gol sbagliato al 29’ sullo 0-0. (dal 72’ Morelli 6 Tiene botta là davanti)

GALLIGANI 8 Si conferma il giocatore più forte di quest’Eccellenza, con due gol d’autore e un altro passo. (dall’85’ Bertelli s.v.)

ALL. VANGIONI 7,5 Formazione giusta e cambi giusti. Legge bene la gara.

Simone Ferro